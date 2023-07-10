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Futbol dünyasında görülmemiş anlaşma! Önce kelle paça, sonra beyti karşılığında transfer oldu

10.07.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amatör Lig’de daha önce sınırsız kelle paça çorba karşılığında Karabağlar Spor Kulübü ile anlaşan kaleci Kenan Gürsen Saat bu kez sınırsız beyti karşılığında yeniden anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü ile daha önce bir sezon sınırsız kelle paça çorba karşılığında anlaşan 23 yaşındaki kaleci Kenan Gürsen Saat ilginç bir imza daha attı.

Spor kulübü başkanı Adem Kuzu'nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorba içtiğini belirten Saat, takımın şampiyon olması halinde sınırsız beyti karşılığında anlaşma sağlayacağını belirtmişti.

İzmir Karabağlar bölgesi Birinci Amatör Küme 9. Grup namağlup şampiyonu olan Karabağlar Spor Kulübü, genç kaleciye verdiği söz tuttu. Kulüple oynamaya devam eden Saat, bu kez sınırsız beyti yeme karşılığında takımla anlaşmaya vardı. Takımdaki bir diğer kaleci Onur Keser de takım arkadaşının anlaşmasını cazip bularak tandır karşılığında imza attı.

"İSTEDİĞİM SAATTE BEYTİ YİYECEĞİM"

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İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sezonun başından beri takımlarını şampiyon yapmak için ellerinden geleni her şeyi yaptıklarını söyleyen Saat, "Sonunda namağlup şampiyon olduk. Ben geçen sezon kelle paça için anlaşmıştım. Başkanımız söz vermişti, bu sene de beyti için anlaştık. İki taraf da anlaşmadan dolayı mutlu. Bundan sonra istediğim gün, istediğim saatte beyti yiyeceğim. Başkanım izin verirse beytiden önce kelle paça da içerim. Bundan sonraki anlaşmalarımız ise sürpriz olsun" dedi.

Saat'in takım arkadaşı kaleci Onur Keser ise "Çok ilginç bir anlaşma oldu. Hepimiz çok şaşırmıştık. Başkanımız bize transferi açıkladığında arkadaşımız da çok sevinçliydi. Sezon boyunca Kenan’ı her gördüğümde dükkanın önündeydi. Dükkanın önünden ne zaman geçsem Kenan oradaydı. Gayet güzel bir transfer. Ben de tandır üzerine anlaşma yaptım" diye konuştu.

"HER İKİ TARAF DA MUTLU"

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Karabağlar Spor Kulübü Başkanı Adem Kuzu, "Kenan kardeşimizi kelle paça karşılığı transfer ettik ve verdiğimiz sözü tutarak namağlup şampiyon olduk. Şimdi Kenan için beyti, Onur için tandır hazırlayacağız. İlk transferden sonra çok kişi sordu, ben de onlara ‘Yemek daha maliyetli’ dedim. Kardeşlerimiz istedikleri zaman kelle paça çorba da içebilir. Onların her zaman arkalarındayız" ifadelerini kullandı. Başkan yardımcısı Sinan Mermercioğlu ise "İki kalecimizin de takımımızla yola devam etmesi bizim için mutluluk verici. İkisinden de sezon boyunca çok memnunduk. İnşallah gelecek sezonda da güzel maçlar çıkarırız. Enteresan bir transfer oldu ama her iki taraf da mutlu. Tabii ki harçlıklarını da veriyoruz ama onların istediği yemekleri de hemen hazırlıyoruz" sözlerine yer verdi.

Antrenörleri Davut Bulgak gözetiminde yapılan idmanın ardından soluğu restoranda alan ikili, beyti ve tandır sipariş ederek yemek yedi.


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