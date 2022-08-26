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Futbol: Haftanın programı

26.08.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 4, Spor Toto 1. Lig'de ise 3. hafta maçları yapılacak - TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonun ilk hafta maçları oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de sezona 4. hafta, Spor Toto 1. Lig'de ise 3. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig'de ise sezonun ilk hafta karşılaşmaları oynanacak.

Süper Lig'de 4. hafta, bu akşam saat 21.00'da Gaziantep FK ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de ise haftanın ilk düdüğü bu akşam saat 21.00'da Eyüpspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında çalacak.

TFF 2. Lig'de de 2022-2023 sezonu bu hafta başlayacak. Kırmızı Grup'ta ilk maç yarın saat 17.00'da Ankara Demirspor-Kırşehir Beldiyespor, Beyaz Grup'ta ise 28 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da Bitexen Düzcespor-Ankaraspor arasında oynanacak.

Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig:

Bugün:

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

Yarın:

19.15 Vavacars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

21.45 Adana Demirpsor-Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana)

21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

28 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

29 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe (Eskişehir Yeni)

21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

Spor Toto 1. Lig:

Bugün:

21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor (Eyüp)

Yarın:

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)

19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

28 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Bodrum İlçe)

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)

21.45 Altay-Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ağustos Pazartesi:

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

2. Lig:

Beyaz Grup:

28 Ağustos Pazar:

16.30 Bitexen Düzcespor-Ankaraspor (Düzce 18 Temmuz)

17.00 İnegöslpor-Bayburt Özel İdare Spor (İnegöl İlçe)

17.00 Arnavutköy Belediyespor-Sivas Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

17.00 Somaspor-Batman Petrolspor (Soma Atatürk)

17.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Afjet Afyonspor (Nazilli İlçe)

20.00 Şanlıurfaspor-Çorum FK (11 Nisan)

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu (Erzincan 13 Şubat Şehir)

20.00 Menemen FK-Esenler Erokspor (Menemen İlçe)

20.00 Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup:

Yarın:

17.00 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

28 Ağustos Pazar:

16.00 Adıyaman FK-1461 Trabzon (Adıyaman Atatürk)

16.00 Silahtaroğlu Vanspor-Pazarspor (Van Atatürk)

16.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor (Karaelmas K.Köksal) (Ev sahibi takım seyircisiz)

16.30 GMK Kastamonuspor-Serik Belediyespor (Gazi)

17.00 Kocaelispor-Weecoins Kırklarelispor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

17.00 Etimesgut Belediyespor-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

20.00 İskenderunspor-Balıkesirspor (Yeni Hatay)

20.00 Diyarbekirspor-Uşakspor (Diyarbakır)

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