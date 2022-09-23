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Futbol: Haftanın programı

23.09.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig'de 6, TFF 3. Lig'de 4. hafta müsabakaları oynanacak - Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de milli maç arası nedeniyle maç yapılmayacak

İSTANBUL (AA) - Futbolda TFF 2. Lig'de 6, TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları yapılacak.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan sürecek.

Liglerde yapılacak maçların programı şöyle:

- TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

15.30 Ankaraspor-Somaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Esenler Erokspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Esenler Erokspor)

16.00 İnegölspor-Isparta 32 (İnegöl İlçe)

25 Eylül Pazar:

14.30 Bayburt Özel İdare-Arnavutköy Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Sivas Belediyespor-HES İlaç Afyonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor (Diyarbakır)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK (Erzincan 13 Şubat)

19.00 Çorum FK-Batman Petrolspor (Çorum Şehir)

19.00 Tarsus İdman Yurdu-Şanlıurfaspor (Tarsus İlçe)

Kırmızı Grup:

Yarın:

16.00 Uşakspor-Kocaelispor (Uşak 1 Eylül)

19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Ankara Demirspor (Balıkesir Atatürk)

25 Eylül Pazar:

15.00 Pazarspor-GMG Kastamonuspor (Pazar İlçe)

15.00 1461 Trabzon FK-Teco Karacabey Belediyespor (Yomra İlçe)

15.00 Adıyaman FK-Diyarbekirspor (Adıyaman Atatürk)

15.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-İskenderunspor (Karaelmas Kemal Köksal)

16.00 Sarıyer-Serik Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Weecoins Kırklarelispor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Kırklareli Atatürk)

19.00 Bucaspor 1928-Kırşehir FK (Yeni Buca)

19.00 Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor (Fethiye İlçe)

- TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

15.00 Yomraspor-Belediye Derincespor (Yomra İlçe)

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-1922 Konyaspor (Kelkit İlçe)

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Edirnespor (Faruk Çelik)

15.00 BC Group Ağrı 1970-Entegre Solar Elazığspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.30 Amasyaspor FK-Nevşehir Belediyespor (Merzifon İlçe)

16.00 Çatalcaspor-Belediye Kütahyaspor (Çatalca İzzettin)

19.00 Eskişehirspor-Hacettepe 1945 (Eskişehir Yeni)

19.00 Karşıyaka-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 52 Orduspor FK-Yeni Mersin İdman Yurdu (Yeni Ordu)

2. Grup:

Yarın:

15.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Kuşadasıspor (Vakfıkebir İlçe)

15.00 Elazığ Karakoçan FK-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Karaman FK (Merkez Spor Kompleksi)

15.30 Armoni Alanya Kestelspor-Bayrampaşa (Alanya Milli Egemenlik)

16.00 Bulvarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

16.00 Ergene Velimeşespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Mustafa Kemal Atatürk)

16.00 Turgutluspor-Orduspor 1967 (Turgutlu 7 Eylül)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Darıca İlçe)

3. Grup:

Yarın:

15.00 Osmaniyespor FK-Büyükçekmece Tepecikspor (7 Ocak)

15.00 Merkür Holding Erbaaspor-Malatya Arguvanspor (Erbaa İlçe)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor (Siirt Atatürk)

15.30 Güneş Holding Çankaya FK-Niğde Anadolu FK (Osmanlı)

16.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Artvin Hopaspor (Maltepe Hasan Polat)

16.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Kepez Belediyespor (Hendek Atatürk)

16.00 Efeler 09-Akhisarspor (Adnan Menderes)

16.00 Bergama Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

16.00 Bursa Yıldırımspor-Muş 1984 Muşspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

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