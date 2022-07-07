Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısını Karadeniz ekibi, 8. dakikada Doğan Can Davas ile 11. dakikada Hayrullah Bilazer'in attığı gollerin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 40. dakikada Muhammed Emin Yavaş'la cevap vermesiyle 2-1 önde tamamladı.

Giresunspor, maçın ikinci yarısında ise 68. dakikada Çekdar Orhan ve 78. dakikada Varol Tasar'ın attığı gollerle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, yaptığı hazırlık maçının ardından yarın kentten ayrılacak.

Karadeniz ekibi, bayram izninin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için tekrar Erzurum'a gelerek hazırlıklarına devam edecek.



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