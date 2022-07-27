Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında Gürcistan 1. Lig takımlarından Torpedo Kutaisi'ye 1-0 yenildi.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

Torpedo Kutaisi, maçın ikinci yarısında attığı golle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.



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