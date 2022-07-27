YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

27.07.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Torpedo Kutaisi: 1

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında Gürcistan 1. Lig takımlarından Torpedo Kutaisi'ye 1-0 yenildi.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

Torpedo Kutaisi, maçın ikinci yarısında attığı golle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da kentsel dönüşüm çalışmalarıErzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları
Muğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandıMuğla'da evden ziynet eşyaları çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Türkiye İş Bankası Müzesi, 2 milyon ziyaretçi ağırladıTürkiye İş Bankası Müzesi, 2 milyon ziyaretçi ağırladı
Anahtar Kelimeler:
büyükşehir belediye erzurumspor hazırlık maçı

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
05:02
Öğle
12:26
İkindi
16:20
Akşam
19:41
Yatsı
21:18

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Çarşamba

---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dehşeti yaşadı! Gizemli notlar hayatını kurtardı

Dehşeti yaşadı! Gizemli notlar hayatını kurtardı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.