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Futbol: Hazırlık maçı

30.07.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Samgurali Tsqaltubo: 1

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında Gürcistan ekibi Samgurali Tsqaltubo ile 1-1 berabere kaldı.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısı Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Samgurali Tsqaltubo'nun maçın ikinci yarısında attığı golle karşılaşma 1-1 bitti.

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