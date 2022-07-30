YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

30.07.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor, Farouk Miya'nın 14 ve 17. dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci devresinde Giresunspor, 47. dakikada Rijad Bajic'in golüyle farkı 1'e indirdi.

Müsabaka Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyorGiresun'da atıl araziler lavanta üretimiyle canlanıyor
Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldıTurkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı
Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldıŞanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Giresunspor hazırlık maçı

Giresun Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:13
Öğle
12:38
İkindi
16:33
Akşam
19:53
Yatsı
21:30
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yatağında ölü bulundu! Duş alıp prizin yanına uzanınca...

Yatağında ölü bulundu! Duş alıp prizin yanına uzanınca...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.