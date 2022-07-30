Futbol: Hazırlık maçı

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor, Farouk Miya'nın 14 ve 17. dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci devresinde Giresunspor, 47. dakikada Rijad Bajic'in golüyle farkı 1'e indirdi.

Müsabaka Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



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