Futbol: Hazırlık maçı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinin karşılaştığı hazırlık maçında Göztepe, Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanan müsabakada ilk yarıyı Göztepe, Yasin Öztekin'in penaltından bulduğu golle 1-0 üstün tamamladı.

İkinci devrede Ege Özkayımoğlu ile farkı 2'ye yükselten sarı-kırmızılı ekip, Bekir Turaç Böke'nin golüne engel olamasa da müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.



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