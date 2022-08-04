Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Çorum FK'yi 2-0 yendi.

Nuri Asan Tesisleri'nde oynanan maça Yılport Samsunspor; Szumski, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Ali Ülgen, Mücahit Albayrak, Celil Yüksel, Osman Çelik, Tomane, Boldrin, Novikovas ve Tomane ilk 11'i ile çıktı.

Çorum FK ise müsabakaya Bayram Olgun, Erkaş Kaş, Mehmet Taşçı, Berkan Can Demircioğlu, Serkan Yavuz, Atakan Cangöz, Murat Yıldırım, Yusuf Akyel, Suat Kaya, Burak Çalık ve Malik Karaahmet ilk 11 ile başladı.

Samsunspor'un gollerini 38. dakikada Fofona ile 55. dakikada Boldrin kaydetti.

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