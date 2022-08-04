YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

04.08.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 4 - Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 4-1 yendi.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını Hüsamettin Yener ve penaltıdan Yasin Öztekin'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarının başında Yalçın Kayan'la farkı 3'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ahmet Gökbayrak'ın penaltıdan bulduğu gole engel olamasa da Ege Özkayımoğlu'nun golüyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni yapıldıNATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı
Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldıDenizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Göztepe futbol hazırlık maçı

İzmir Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
06:09
Öğle
13:23
İkindi
17:12
Akşam
20:26
Yatsı
21:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Perşembe

Yazal Eczanesi
Aliaga
Ilıca Eczanesi
Balcova
Mert Eczanesi
Balcova
Bayındır Pınar Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Benek Eczanesi
Bergama
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tasmayla gezdirdi! Ama evcil hayvanlarını değil

Tasmayla gezdirdi! Ama evcil hayvanlarını değil

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.