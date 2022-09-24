Futbol: Hazırlık maçı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında Bitexen Giresunspor ile golsüz berabere kaldı.

Kayserispor, kulüp tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında Bitexen Giresunspor'u konuk etti.

İlk yarısında takımların üstünlük sağlayamadığı karşılaşma, ikinci yarıda da gol olmayınca 0-0 beraberlikle bitti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz