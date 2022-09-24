YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

24.09.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 0 - Bitexen Giresunspor: 0

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında Bitexen Giresunspor ile golsüz berabere kaldı.

Kayserispor, kulüp tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında Bitexen Giresunspor'u konuk etti.

İlk yarısında takımların üstünlük sağlayamadığı karşılaşma, ikinci yarıda da gol olmayınca 0-0 beraberlikle bitti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın üçüncü etabı koşulduUluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın üçüncü etabı koşuldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde konuştu:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde konuştu:
Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat ettiTrabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Giresunspor Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:20
Öğle
12:35
İkindi
16:00
Akşam
18:40
Yatsı
19:57
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.