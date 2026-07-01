Serenay Sarıkaya annesiyle tatile çıktı! Pozlar gecikmedi

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya annesiyle tatile çıktı. Son olarak uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve ifade veren oyuncu

annesi Ümran Seyhan ile sezonun yorgunluğunu atmak için tatil yapıyor.

Oyuncu, tatiline dair kesitleri de sosyal medya hesabından yayımlamaya devam ediyor.

Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Serenay Sarıkaya, paylaşımında bikinili fotoğraflarına da yer verdi.

Zebra desenli bir bikini giyen Sarıkaya, ağaçlık bir alanda poz verdi. Serenay Sarıkaya, fotoğraflarını Kayahan'ın 'Atın Beni Denizlere' şarkısında yer alan "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" sözleriyle yayımladı.

Sere serpe pozlar veren oyuncuya beğeni yağdı.