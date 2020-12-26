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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.12.2020 16:03 | Son Güncelleme

Ligde 17. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 17. hafta, gruplarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, konuk olduğu Tarsus İdman Yurdu'nu 1-0 yenerek puanını 38'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ171520551342472.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR15942281414313.SARIYER1586121516304.HEKİMOĞLU TRABZON15933291514305.UŞAK SPOR A.Ş.16853301911296.AMED SPORTİF FAALİYETLER1683524213277.KOCAELİSPOR1272314113238.ANKARA DEMİRSPOR13643251510229.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.12624201192010.AFJET AFYONSPOR144551622-61711.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.164571623-71712.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.143741620-41613.ÇORUM FK13436222021514.ERGENE VELİMEŞE SPOR163491931-121315.NİĞDE ANADOLU FK152581126-151116.İNEGÖLSPOR142481424-101017.HACETTEPE SPOR1623111129-18918.GÜMÜŞHANESPOR1523101635-19619.ŞANLIURFASPOR1412111144-332

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP1.EYÜPSPOR161222381424382.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ171043281513343.TURGUTLUSPOR1711062025-5334.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR1786322139305.SAKARYASPOR A.Ş.15843251510286.KIRKLARELİSPOR1668219811267.SİVAS BELEDİYE SPOR1767431229258.SERİK BELEDİYESPOR1667325187259.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.17746221752510.BODRUMSPOR A.Ş.17656342862311.PAZARSPOR15726262422312.ETİMESGUT BELEDİYESPOR176561718-12313.TARSUS İDMAN YURDU15645251872214.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR17548211831915.GMG KASTAMONUSPOR154471624-81616.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR175392434-101517.PENDİKSPOR1641112224-21318.MAMAK FK163491640-241319.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR14329923-141120.KARDEMİR KARABÜKSPOR170215547-42-1Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

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