Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 17. hafta, gruplarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, konuk olduğu Tarsus İdman Yurdu'nu 1-0 yenerek puanını 38'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ171520551342472.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR15942281414313.SARIYER1586121516304.HEKİMOĞLU TRABZON15933291514305.UŞAK SPOR A.Ş.16853301911296.AMED SPORTİF FAALİYETLER1683524213277.KOCAELİSPOR1272314113238.ANKARA DEMİRSPOR13643251510229.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.12624201192010.AFJET AFYONSPOR144551622-61711.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.164571623-71712.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.143741620-41613.ÇORUM FK13436222021514.ERGENE VELİMEŞE SPOR163491931-121315.NİĞDE ANADOLU FK152581126-151116.İNEGÖLSPOR142481424-101017.HACETTEPE SPOR1623111129-18918.GÜMÜŞHANESPOR1523101635-19619.ŞANLIURFASPOR1412111144-332