Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta bugün oynanan 9 maçla sona erdi.
Ligde 4 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: 2-2
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kemerspor 2003: 3-2
Çankaya FK-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1
Kızılcabölükspor-Ofspor: 2-2
1877 Alemdağspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1
- 3. Grup
Erbaaspor-Osmaniyespor: 2-0
Isparta 32 Spor-Altındağspor: 4-0
- 4. Grup
52 Orduspor FK-Silivrispor: 5-0