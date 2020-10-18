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Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.10.2020 21:25 | Son Güncelleme

Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta bugün oynanan 9 maçla sona erdi.

Ligde 4 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: 2-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kemerspor 2003: 3-2

Çankaya FK-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1

Kızılcabölükspor-Ofspor: 2-2

1877 Alemdağspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1

- 3. Grup

Erbaaspor-Osmaniyespor: 2-0

Isparta 32 Spor-Altındağspor: 4-0

- 4. Grup

52 Orduspor FK-Silivrispor: 5-0

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