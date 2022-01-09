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Futbol sahalarında böylesi hiç yaşanmadı! Kırmızı kart gördüğü maçın hakemiyle sevgili oldu

09.01.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da yaşanan son derece ilginç aşk hikayesi tüm dünyada gündem oldu. Emmen forması giyen Jeff Hardeveld, 13 Ağustos'ta oynanan ve 1-0 kaybettikleri Eindhoven maçında kendisine kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Soyunma odasına gitmek için saha kenarına gelen Hardeveld, maçın dördüncü hakemi Shona Shukrula'nın yanından geçti. Bu sırada göz göze gelen ikili birbirlerine aşık oldu. İlişkilerini sosyal medyadan duyuran çift renkli fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Futbol sahalarında böylesi hiç yaşanmadı! Kırmızı kart gördüğü maçın hakemiyle sevgili oldu

Hollanda futbolunda yaşanan hakem ve futbolcu aşkı, ilginç hikayesiyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Kırmızı kart gördükten sonra oyundan çıkan ve soyunma odasının yolunu tutan Jeff Hardeveld, maçın 4. hakemi Shona Shukrula'yla karşılaştı ve ne oluysa o anda oldu.

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FOTOĞRAFLARINA TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞIYOR

Birbirlerinden oldukça etkilenen ikili maçın sona ermesiyle birlikte hemen birbirleriyle iletişime geçti ve aşk hikayesi başladı. İlişkilerini Instagram hesaplarından resmen duyuran çiftin attığı fotoğraflara ise takipçilerinden beğeni yağdı.

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EN DENEYİMLİ KADIN HAKEMLERDEN

Yılbaşı tatilini Roma'da geçiren Hardeveld-Shukrula çifti birbirinden renkli kareleri takipçileriyle paylaştı. Hollanda futbolunun yetiştirdiği en deneyimli kadın hakemlerinden biri olan Shukrula hala aktif şekilde ligde düdük çalmaya devam ediyor.

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Hollanda
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