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  4. Futbol sahalarında tüyler ürperten olay! Ölen dedesinin kafatasını stadyuma getirdi! Evinde ölüsünü saklayan taraftar "Maçı kazanalım diye getirdim" dedi

Futbol sahalarında tüyler ürperten olay! Ölen dedesinin kafatasını stadyuma getirdi! Evinde ölüsünü saklayan taraftar "Maçı kazanalım diye getirdim" dedi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.11.2024 08:39
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Arjantin Süper Ligi’nde mücadele eden Racing Club taraftarından tüyler ürperten bir olay meydana geldi. 1967 yılında Libertadores kupasının kazanıldığını gören dedesinin kafatasını uğur getirmesi için maça getiren taraftarın o anları sosyal medyada gündem oldu. Aynı olayı 2019 yılında da yaptığı görülen bu taraftarın, ölen dedesinin kafatasını evinde sakladığı öğrenildi.

Futbol sahalarında tüyler ürperten olay! Ölen dedesinin kafatasını stadyuma getirdi! Evinde ölüsünü saklayan taraftar "Maçı kazanalım diye getirdim" dedi

Uzun yıllar önce ölen dedesinin kafatasını evinde saklayan Arjantin Ligi ekiplerinden Racing Club taraftarının kan donduran totemi sosyal medyada gündeme oturdu.

MAÇI KAZANMALARI İÇİN STADYUMA GETİRDİ

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Bir Racing Club taraftarı, 1967 yılında Libertadores kupasının kazanıldığını gören dedesinin kafatasını maça getirdi. Bunu uğur getirmesi için yaptığını söyleyen taraftarın soğukkanlı hareketleri görenleri şaşkına çevirdi.

2019 YILINDA DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GETİRMİŞ

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2019 yılında Arjantin Süper Ligi’nde Racing Club’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kutlamalara dedesinin kafatası ile geldiği öğrenilen bu taraftarın o dönemki röportajına da ulaşıldı. Kafatasıyla röportaj veren taraftar, “Dedem burada olsaydı bununla gurur duyardı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin kafatası futbol
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