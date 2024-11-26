Futbol sahalarında tüyler ürperten olay! Ölen dedesinin kafatasını stadyuma getirdi! Evinde ölüsünü saklayan taraftar "Maçı kazanalım diye getirdim" dedi

Uzun yıllar önce ölen dedesinin kafatasını evinde saklayan Arjantin Ligi ekiplerinden Racing Club taraftarının kan donduran totemi sosyal medyada gündeme oturdu.

MAÇI KAZANMALARI İÇİN STADYUMA GETİRDİ

Bir Racing Club taraftarı, 1967 yılında Libertadores kupasının kazanıldığını gören dedesinin kafatasını maça getirdi. Bunu uğur getirmesi için yaptığını söyleyen taraftarın soğukkanlı hareketleri görenleri şaşkına çevirdi.

2019 YILINDA DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GETİRMİŞ

2019 yılında Arjantin Süper Ligi’nde Racing Club’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kutlamalara dedesinin kafatası ile geldiği öğrenilen bu taraftarın o dönemki röportajına da ulaşıldı. Kafatasıyla röportaj veren taraftar, “Dedem burada olsaydı bununla gurur duyardı” dedi.