Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Erhan Kartal, Olawoyin, Bardhi, Bekir Karadeniz (Dk. 80 Aykut Çeviker), Mikail Okyar (Dk. 56 Melih İnan), Rashad Muhammed (Dk. 72 Camara), Ali Babaei (Dk. 46 Eze)

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kacar (Dk. 85 Bregu), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Furkan Demir), Landel, Gökhan Alsan (Dk. 54 Melih Okutan), Kayamba (Dk. 85 Posmac), Balde (Dk. 67 Burak Asan)

Goller: Dk. 43 Gökhan Alsan (Boluspor), Dk. 73 Taha Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rashad Muhammed, Dk. 50 Mikail Okyar, Dk. 75 Bardhi, Dk. 90 Taha Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiöğrengücü), Dk. 19 Onur Ulaş, Dk. 35 Tugay Kacar, Dk. 73 Çağlar Akbaba (Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz