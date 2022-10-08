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Futbol: Spor Toto 1. Lig

08.10.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü: 1 - Boluspor: 1

Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Erhan Kartal, Olawoyin, Bardhi, Bekir Karadeniz (Dk. 80 Aykut Çeviker), Mikail Okyar (Dk. 56 Melih İnan), Rashad Muhammed (Dk. 72 Camara), Ali Babaei (Dk. 46 Eze)

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kacar (Dk. 85 Bregu), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Furkan Demir), Landel, Gökhan Alsan (Dk. 54 Melih Okutan), Kayamba (Dk. 85 Posmac), Balde (Dk. 67 Burak Asan)

Goller: Dk. 43 Gökhan Alsan (Boluspor), Dk. 73 Taha Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rashad Muhammed, Dk. 50 Mikail Okyar, Dk. 75 Bardhi, Dk. 90 Taha Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiöğrengücü), Dk. 19 Onur Ulaş, Dk. 35 Tugay Kacar, Dk. 73 Çağlar Akbaba (Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

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