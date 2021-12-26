Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Kim Min-jae (Dk. 80 Tisserand), Szalai, Novak, Sosa, Crespo (Dk. 68 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Pelkas), Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil (Dk. 80 Nazım Sangare), Serdar Dursun (Dk. 68 Valencia)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi (Dk. 81 Haqi Osman), Aabid (Dk. 70 Mallan), Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 81 Karim Hafez), Mounir, Tetteh

Goller: Dk. 10 Novak, Dk. 73 Pelkas (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 58 Wallace (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 83 Pelkas (Fenerbahçe)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

56. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Mesut Özil'in pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun'un aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

61. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Aabid'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası üzerinde yükselen Wallace topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Valencia, soldan bindiren Pelkas'ın önüne pasını gönderdi. Süratle ceza sahasına giren Pelkas, açısını düzeltip ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı: 2-0

Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz