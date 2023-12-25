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    4. Çocuk tema parkında çalışıyordu! Bilgisayarından çıkan çocuk pornografisi görüntüleri kan dondurdu... Görevine son verildi

    Çocuk tema parkında çalışıyordu! Bilgisayarından çıkan çocuk pornografisi görüntüleri kan dondurdu... Görevine son verildi

    25.12.2023 09:14 | Son Güncelleme:
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    Çocuk tema parkı Walt Disney World'de bir gece tamircisi olarak çalışan 47 yaşındaki Michael Foster, bilgisayarında 32 adet çocuk pornografisi görüntülerinin bulunması üzerine tutuklandı. Çocuk tema parkındaki görevine son verilen adam hakkında soruşturma başlatıldı.

    Çocuk tema parkında çalışıyordu! Bilgisayarından çıkan çocuk pornografisi görüntüleri kan dondurdu... Görevine son verildi

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan bir çocuk tema parkında gece tamircisi olarak görev yapan 47 yaşındaki Michael Foster'ın hakkında çocuk pornografisi görüntülerini sakladığının iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Hernando İlçesi Şerif Ofisi, Foster'a ait olduğu iddia edilen bir flash sürücüye ve birkaç SD karta el koyduğunu söyledi.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Yetkililer, Foster'ın pornografik görselleri izlediğini ve indirdiğini, ayrıca flash sürücüye ve SD kartlara sahip olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Foster tutuklandı ve 32 kez çocuk pornografisi bulundurmakla suçlandı ve 320.000 dolarlık (yaklaşık 9 milyon 325 bin 497 TL) kefalet karşılığında hapse atıldı.

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    Amerika çocuk parkı
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