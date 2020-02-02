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Futbol: Süper Lig

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.02.2020 18:28 | Son Güncelleme

Gaziantep FK: 5 - Demir Grup Sivasspor: 1

Stat: Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Metin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Kayode (Dk. 70 Chibsah), Morais, Oğuz Ceylan, De Souza, Güray Vural (Dk. 65 Diarra), Maxim (Dk. 81 Kenan Özer), Muhammet Demir

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goino (Dk. 62 Yasin Öztekin), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy (Dk. 63 Skuleteic) Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Dk. 83 De Souza) Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Goller: Dk. 4, 43 Maxim, Dk. 39 Muhammet Demir, Dk. 78 Diarra, Dk.86 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 31 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Djilobodji, Dk. 45 Kayode, Dk. 53 Güray Vural (Gaziantep FK), Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45+5 Mert Hakan Yandaş, Dk. 61 Yatabare, Dk. 88 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği lider Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi.

49. dakikada ceza yayı sağ çaprazının gerisinde Hakan Arslan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

66. dakikada Mert Hakan Yandaş ceza yayından topu altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Skuletic gelen topu kafayla Yatabare'ye ulaştırdı. Yatabare'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

78. dakikada Chibsah pasını ceza yayı içerisinden penaltı noktasına doğru hareketlenen Maxim'e gönderdi. Kaleci Samassa'ın müdahalesi sonucu top ceza sahası içi sol çaprazdaki Diarra'ın önünde kaldı. Diarra, topu düzelterek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.

86. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kenan Özer'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu: 5-1.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Futbol Gaziantep FK Süper Lig

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