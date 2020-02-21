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Futbol: Süper Lig

SİVAS HABERLERİ  | 21.02.2020 22:09 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Yasin Öztekin (Dk. 79 Claudemir), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando (Dk. 63 Emre Kılınç), Yatabare (Dk. 71 Kone)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, N'sakala, Musa Çağıran (Dk. 64 Mustafa Pektemek), Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Bammou (Dk. 46 Fernandes), Cisse

Gol: Dk. 9 Mert Hakan Yandaş (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Caulker, Dk. 27 Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45+3 Goiano, Dk. 64 Hakan Arslan, Dk. 73 Samassa, Dk. 90 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. Sivasspor bu sonuçla maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.

48. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Cisse'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernandes, ceza alanı sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kalesini terk ederek açıyı kapatan kaleci Samassa, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. Aynı dakika içerisinde Bakasetas'ın pasında ceza alanında topu kontrol eden Cisse'nin etkili vuruşunda Samassa gole yine izin vermedi.

60. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada Yatabare'nin pasında hızla mesafe kat ederek sol çaprazdan ceza alanına giren Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda kaleci Marafona, topu tokatladı. Kale alanında boşta kalan meşin yuvarlağı, Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

75. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte müsait pozisyondaki Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

83. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Welinton'un ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktandan vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle çıkardı.

88. dakikada Onur Bulut'un sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Mücadele Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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