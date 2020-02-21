Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Yasin Öztekin (Dk. 79 Claudemir), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando (Dk. 63 Emre Kılınç), Yatabare (Dk. 71 Kone)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, N'sakala, Musa Çağıran (Dk. 64 Mustafa Pektemek), Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Bammou (Dk. 46 Fernandes), Cisse

Gol: Dk. 9 Mert Hakan Yandaş (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Caulker, Dk. 27 Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45+3 Goiano, Dk. 64 Hakan Arslan, Dk. 73 Samassa, Dk. 90 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. Sivasspor bu sonuçla maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.

48. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Cisse'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernandes, ceza alanı sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kalesini terk ederek açıyı kapatan kaleci Samassa, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. Aynı dakika içerisinde Bakasetas'ın pasında ceza alanında topu kontrol eden Cisse'nin etkili vuruşunda Samassa gole yine izin vermedi.