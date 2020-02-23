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Futbol: Süper Lig

ANKARA HABERLERİ  | 23.02.2020 16:52 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano, Yasin Pehlivan, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Pinto, Lukasik, Faty, Lobjanidze, İlhan Parlak, Michalak, Rodrigues

Sarı kartlar: Dk. 32 Kulusic, Dk. 44 Lukasik (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 23. haftasındaki Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

10. dakikada savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top kaleci Nordfeldt'ten döndü.

18. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasında kaleci Friedrich'in uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahasının sağındaki Candeias'ta kaldı. Portekizli futbolcunun yerden pasında, Sessegnon'un penaltı noktası civarında gelişine yaptığı vuruşta Friedrich gole izin vermedi.

24. dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lukasik'in uzak köşeye yaptığı vuruşta Nordfeldt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Başkent derbisi Futbol Gençlerbirliği MKE Ankaragücü SÜPERLİG

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