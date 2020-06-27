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Futbol: Süper Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.06.2020 19:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe: 0 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muric

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Dk. 43 Mustafa Akbaş), Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafes, Umut Bulut

Sarı kartlar: Dk. 7 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 19 Deniz Türüç (Fenerbahçe)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

30. dakikada Muric'in şutunda ceza sahasında savunmadan seken top, Ozan Tufan'da kaldı. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı röveşatada meşin yuvarlak yandan farklı şekilde auta gitti.

41. dakikada Acquah'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bulut, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Umut Bulut'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak Altay Bayındır'a çarparak kornere çıktı.

45+2. dakikada Rodrigues'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top kaleci Farnolle'den döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

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