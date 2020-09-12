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Futbol: Süper Lig

SİVAS HABERLERİ  | 12.09.2020 19:07 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor: 0 - Alanyaspor: 2

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 65 Yasin Öztekin), Camara, Caner Osmanpaşa (Dk. 75 Kone), Uğur Çiftçi (Dk. 75 Ziya Erdal), Hakan Arslan, Robin Yalçın (Dk. 46 Claudemir), Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Felix (Dk. 46 Ninga), Yatabare

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 73 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Efecan Karaca (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Bakasetas (Dk. 83 Siopis), Davidson, Bareiro (Dk. 83 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 22 Davidson, Dk. 90 Caulker (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Moubandje, Dk. 74 Davidson (Alanyaspor), Dk. 36 Hakan Arslan, Dk. 50 Caner Osmanpaşa, Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 75 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk hafta maçında Alanyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi.

47. dakikada Ninga'nın sol kanattan ortasında top ceza sahası içinde Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Erdoğan'ın sağ çaprazdan sert vuruşunu kaleci Marafona gole izin vermedi.

54. dakikada Gradel'in ara pasında Yatabare ceza sahası içinde topla buluştu. Yatabare'nin vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

66. dakikada Gradel'in soldan ortasında top ceza sahası içinde Ninga'nın önünde kaldı. Ninga'nın vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

82 . dakikada Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ninga topa sert vurdu. Salih Uçan meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden çıkardı.

90. dakikada Davidson'un sağ kanattan kullandığı kornerde, top ceza alanı içinde Caulker'ın önünde kaldı. Caulker düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşma, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.

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