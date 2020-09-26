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Futbol: Süper Lig

HATAY HABERLERİ  | 26.09.2020 17:01 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Munir, Barbosa, Rayene, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Dos Santos, Mesut Çaytemel, Traore, Yusuf Abidoğlu, Popov, Diouf

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tarkan Serbest, Sadiku, Pavelka, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Carius, Varga, Brecka, Aytaç Kara, Hadergjonaj

Sarı kartlar: Dk. 36 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 45+1 Mesut Çaytemel (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 3. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

5. dakikada Atakaş Hatayspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Diouf'un şutuna Kasımpaşa savunması ayak koyunca, pozisyon kornerle sonuçlandı.

17. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Selim Ilgaz, ön direkte topa kafayla vurdu. Savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

25. dakikada ceza sahasında topu alan Yusuf Abidoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada orta sahada topu kapan Varga, ceza sahasına kadar girip kaleciyle karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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