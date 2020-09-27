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Futbol: Süper Lig

SİVAS HABERLERİ  | 27.09.2020 18:06 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Ali Akkor

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Erdoğan Yeşilyurt, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fajr (Dk. 85 Felix), Hakan Arslan, Gradel, Yatabare (Dk. 76 Kone), Yasin Öztekin (Dk. 66 Kayode), Ninga (Dk. 46 Cofie)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Erdi Dikmen, Pazdan, Pinto, Lukasik, Diousse (Dk. 82 Atakan Rıdvan Çankaya), Paintsil (Dk. 78 Orkan Çınar), Alper Potuk (Dk. 62 Voca), Adzic (Dk. 62 Lobjanidze), Bolingi (Dk. 78 Emre Güral)

Sarı kartlar: Dk. 53 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 59 Adzic, Dk. 90+3 Pazdan (MKE Ankaragücü)

SİVAS (AA) - Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü maçı 0-0 sona erdi.

71. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanındaki Yatabare'nin kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.

87. dakikada ceza alanında topla buluşan Kone, topu Hakan Arslan'a indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Friedrich gole izin vermedi.

Aynı dakika Erdoğan Yeşilyurt’un sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Felix'in vuruşunda, yön değiştiren topa kale alanındaki Hakan Arslan dokundu. Kaleye yönelen topu Kitsou, son anda çizgiden çıkardı.

90+3. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında Hakan Arslan'ın ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan, karşılaşmanın 78. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve kolu çıktığı belirlenen Bolingi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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