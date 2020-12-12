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Futbol: Süper Lig

RİZE HABERLERİ  | 12.12.2020 18:38 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor: 3 - Göztepe: 2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah (Dk. 90 Kemal Rüzgar), Doğan Erdoğan, Michalak (Dk. 75 Yasin Pehlivan), Fernando (Dk. 67 Onur Bulut), Boldrin, Skoda

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Titi (Dk. 90+4 Ideye Brown), Berkan Emir (Dk. 63 Burekovic), Kubilay Sönmez (Dk. 56 Yalçın Kayan), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tripic (Dk. 56 Napoleoni), Mossoro (Dk. 56 Guilherme), Ndiaye

Goller: Dk.45+4 Boldrin (Penaltıdan), Dk. 57 Michalak, Dk. 90+2 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 66 Yalçın Kayan, Dk. 81 Napoleoni (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Mossoro, Dk. 59 Murat Paluli, Dk. 82 Guilherme, Dk. 86 Titi, Dk. 90 Alpaslan Öztürk, Dk. 90 Yalçın Kayan (Göztepe), Dk. 69 Melnjak, Dk. 85 Moroziuk, Dk. 90+8 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)

RİZE (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'yi 3-2 yendi.

52. dakikada Fernando'nun soldan ceza sahası çizgisi üzerine pasında Boldrin'in aşırtma vuruşunda top, kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

57. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Fernando, soldan getirdiği topu ceza sahası üzerinde müsait durumdaki Michalak'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda defansa çarpan meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı yanıltarak filelere gitti: 2-0

64. dakikada Doğan Erdoğan'ın soldan ceza sahası üzerine yerden pasında Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak topu çeldi.

66. dakikada Göztepe, farkı 1'e indirdi. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlağı Titi, boş pozisyondaki Yalçın Kayan'ın önüne çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda direğe çarpan top filelere gitti: 2-1

81. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Kazanılan köşe atışında sol taraftan Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içerisine ortasında, Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda altıpas içerisinde Napoleoni ayağı ile dokunarak topu filelere gönderdi: 2-2

90. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı köşe atışında Boldrin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında Yasin Pehlivan'a Alpaslan Öztürk'ün müdahalesini hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi. 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Boldrin'in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu çeldi. Dönen topa Boldrin'in vuruşunda, kaleci bir kez daha gole izin vermedi. Dönen topa bu kez Skoda vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Özgür Yankaya, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından gole hükmetti: 3-2

Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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