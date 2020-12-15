Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık Ongun
MKE Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Rıdvan Çankaya, Endri Çekici, Pinto, Ender Aygören, Lobjanidze, Emre Güral
Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Sackey, Billong, Burak Can Çamoğlu, Rayane, Ribeiro, Akintole, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Diouf
Sarı kartlar: Dk. 11 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 35 Pinto (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
3. dakikada Rayane'nin ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta kaleci Fredrich, üzerine gelen topun sahibi oldu.
8. dakikada Lobjanidze'nin, ceza yayınının sağından çektiği şutta top kaleci Münir'de kaldı.
27. dakikada Endri Çekici'nin kaleye yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Münir, topu soluna uzanarak tokatladı.
31. dakikada Selim Ilgaz sağ kanattan sürüklediği topla ceza sahasına girmeden çektiği sert şutu kaleci Fredrich son anda soluna uzanarak kurtardı.
42. dakikada Selim Ilgaz'ın soldan kullandığı köşe atışında kaleci Fredrich boşa çıktı. Ceza sahasının sağında top önüne düşen Sackey'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
İlk yarı golsüz sona erdi.