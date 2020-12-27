Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Erdinç Sezertam
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Güray Vural, Maxim, Mirallas, Vetrih, Dicko, Muhammet Demir
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Salih Uçan, Babacar (Dk. 23 Mustafa Pektemek)
Goller: Dk. 9 Dicko, Dk. 30 Muhammet Demir (Gaziantep FK), Dk. 26 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 36 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.
9. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kaptığı topla süratli bir şekilde rakiplerinden kurutularak ceza sahasına kadar giren Dicko'nun çektiği sert şutta top kaleci Marafona'nın ayaklarının altından geçerek filelerle buluştu: 1-0
12. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahasının sağından gönderdiği ortaya Berkan İsmaik Kutlu'nun zayıf şekilde yaptığı vuruşta top Babacar'ın önünde kaldı. Babacar'ın şutunda top dışarı gitti.
16. dakikada Davidson'un sol kanattan gönderdiği ortaya Babacar'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.
26. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Soldan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasını giren Davidson, önünü buşaltıp şutunu çekti, savunmadan seken ve yan direğe de çarpan top ağlara gitti. 1-1
30. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Dicko'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte bulunan Mirallas, kafayla topu kale önündeki Muhammet Demir'in önüne indirdi. Boş durumdaki Muhammet Demir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
45+1. dakikada Mirallas'ın orta alandan müsait durumdaki Muhammet Demir'e ara pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Muhammet Demir'in gönderdiği pasa kimse dokunamadan top dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.