YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.12.2020 17:07 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor: 0 - MKE Ankaragücü: 2 (İlk yarı)

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Candaş Elbil

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Varela, Özer Özdemir, Aissati, Rodallega

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca, Endri Çekiçi, Paintsil, Bolingi

Goller: Dk. 21 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 45 Lukasik (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 2 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Dk. 37 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

19. dakikada MKE Ankaragücü'nden Kitsiou'nun ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.

21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Rıdvan Çankaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Lukasik, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 2-0 önde tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTakipçilerini mest etti!Takipçilerini mest etti!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:10
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:21

Denizli Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Esin Eczanesi
Merkezefendi
Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Merve Yamuç Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
Sevim Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.