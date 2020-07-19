Futbol: Süper Lig'de görünüm

Ligde kalma ümitleri oldukça az olan başkent temsilcisi, 33. haftada sahasında Fraport Tav Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. 29 puanda kalan sarı-lacivertliler, 35 puanla 15. sırada bulunan Çaykur Rizespor'u yakalama şansı kalmadı.

Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini ise 2-0'lık skorla siyah-beyazlılar önde tamamladı.

Lig ikincisi Trabzonspor ise sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Bordo-mavili takım, 3-1 öne geçtiği müsabakayı 4-3 kaybetti.

Ligde bitime bir hafta kala lider Medipol Başakşehir, sahasında kümede kalma yarışı veren Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Rakibini 1-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, puanını 69'a çıkarttı. Medipol Başakşehir, bu sonuçla ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İSTANBUL (AA) - Süper Lig 'de 33. hafta, yapılan 7 karşılaşmayla sona erdi.

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği 36 puanda kaldı.

İttifak Holding Konyaspor, 3-1 geri düştüğü müsabakada deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi ve puanını 36'ya taşıdı.

Çaykur Rizespor ise sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0'luk skorla mağlup etti ve 35 puana çıktı.

Ligde kalma yarışı veren Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, haftayı mağlubiyetle kapatıp 32'şer puanda kaldı. Bu sonuçların ardından iki takımın da Gençlerbirliği ve Konyaspor'u yakalama şansı kalmadı.

Çaykur Rizespor ise ikili ve üçlü averajda Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'a üstünlük kurarak ligde kalmayı garantiledi.

- Sonuçlar

Ligde 33. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-2

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-4

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-0

MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: 2-0