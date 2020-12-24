Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 14. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde uzun süredir zirveyi kimseye bırakmayan Aytemiz Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmasına karşın haftayı lider tamamlamayı başardı.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 4-1 ile geçti.
Zirve yarışındaki diğer ekiplerden Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1, Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
- Sonuçlar
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 0-1
Galatasaray-Göztepe: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 0-4
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1
Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: 3-1
Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 1-2
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 0-1
Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1
- Puan durumu
Ligde 14. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
OGBMAYAVP1.AYTEMİZ ALANYASPOR1483323914272.GALATASARAY A.Ş.13823231013263.FENERBAHÇE A.Ş.1482427207264.BEŞİKTAŞ A.Ş.1381426197255.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1366124159246.ATAKAŞ HATAYSPOR136341416-2217.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.1355322166208.YENİ MALATYASPOR1355317143209.TRABZONSPOR A.Ş.145541617-12010.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR13535171341811.GÖZTEPE A.Ş.14464201731812.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.135351921-21813.KASIMPAŞA A.Ş.145361621-51814.DEMİR GRUP SİVASSPOR13454131301715.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR144551518-31716.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK134361922-31517.YUKATEL DENİZLİSPOR133371322-91218.GENÇLERBİRLİĞİ133371121-101219.HES KABLO KAYSERİSPOR13247716-91020.MKE ANKARAGÜCÜ132381421-7921.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR142391227-159- 15. haftanın programı
26 Aralık Cumartesi:
16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
27 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
28 Aralık Pazartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
Bay: Fenerbahçe