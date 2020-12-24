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Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.12.2020 22:41 | Son Güncelleme

Ligin 14. haftası sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 14. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde uzun süredir zirveyi kimseye bırakmayan Aytemiz Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmasına karşın haftayı lider tamamlamayı başardı.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 4-1 ile geçti.

Zirve yarışındaki diğer ekiplerden Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1, Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

- Sonuçlar

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 0-1

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 0-4

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1

Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 1-2

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 0-1

Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

- Puan durumu

Ligde 14. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP1.AYTEMİZ ALANYASPOR1483323914272.GALATASARAY A.Ş.13823231013263.FENERBAHÇE A.Ş.1482427207264.BEŞİKTAŞ A.Ş.1381426197255.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1366124159246.ATAKAŞ HATAYSPOR136341416-2217.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.1355322166208.YENİ MALATYASPOR1355317143209.TRABZONSPOR A.Ş.145541617-12010.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR13535171341811.GÖZTEPE A.Ş.14464201731812.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.135351921-21813.KASIMPAŞA A.Ş.145361621-51814.DEMİR GRUP SİVASSPOR13454131301715.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR144551518-31716.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK134361922-31517.YUKATEL DENİZLİSPOR133371322-91218.GENÇLERBİRLİĞİ133371121-101219.HES KABLO KAYSERİSPOR13247716-91020.MKE ANKARAGÜCÜ132381421-7921.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR142391227-159- 15. haftanın programı

26 Aralık Cumartesi:

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

Bay: Fenerbahçe

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