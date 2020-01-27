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Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.01.2020 21:15 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük: 3 - Altınordu: 3

Stat: Vefa

Hakemler: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Burak Cansız

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Ramazan Civelek (Dk. 85 Muhammed Pehlivan), Alparslan Erdem, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 77 Bülent Cevahir), Sabo, Jorquera, Ahmet Aras (Dk. 66 Koray Altınay)

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ravil Tagir, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 77 Batuhan Kırdaroğlu), Burak İnce (Dk. 46 Okan Derici), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 46 Kemal Rüzgar)

Goller: Dk. 44 ve 90+6 (Penaltıdan) Jorquera, Dk. 70 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 63, 90+4 ve 90+5 Kemal Rüzgar (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 58 Ndao (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ufuk Budak, Dk. 85 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+6 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 41 Zeki Yıldırım, Dk. 64 Alparslan Erdem, Dk. 90+2 Aykut Özer (Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 19. haftanın son maçında Fatih Karagümrük, sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Altınordu Fatih Karagümrük Futbol TFF 1. Lig

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