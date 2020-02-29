YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

ANKARA HABERLERİ  | 29.02.2020 16:08 | Son Güncelleme

Osmanlıspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1

Stat: Osmanlı

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal

Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Blagojevic, Atakan Rıdvan Çankaya, Todorovic, Erdem Çetinkaya (Dk. 68 Okan Deniz), Beykan Şimşek (Dk. 88 Batuhan Yılmaz), Mertan Caner Öztürk

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 79 Erdal Öztürk), Ramazan Civelek (Dk. 70 Ahmet Aras), Ndao, Emeghara (Dk. 39 Darri), Sobiech

Goller: Dk. 82 Blagojevic (Osmanlıspor), Dk. 89 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 28 Ayuk (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.

İdlib'de şehit düşen askerler anısına maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, hakemler ve futbolcular sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Osmanlısporlu futbolcular, karşılaşma öncesi Türk bayraklı tişörtle ısınma çalışmalarını gerçekleştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Futbol Osmanlıspor TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

4 suçtan aranan ve 10 suç kaydı olan şüpheli polisten kaçamadı

4 suçtan aranan ve 10 suç kaydı olan şüpheli polisten kaçamadı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

Ankara Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
13:06
İkindi
16:13
Akşam
18:46
Yatsı
20:04

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Anıl-S Eczanesi
Cankaya
Canberk Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Devran Eczanesi
Cankaya
Eray Eczanesi
Cankaya
Gençtoy Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.