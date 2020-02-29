YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.02.2020 18:37 | Son Güncelleme

Eskişehirspor: 1 - Akhisarspor: 2

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Kemal Mavi

Eskişehirspor: Melih Ağa, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 80 Onur Bayramoğlu), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Metehan Altunbaş), Kıvanç Karakaş, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Bedirhan Altunbaş), Cemali Sertel

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Arslan Kuru, Tolga Ünlü, Cocalic, Vrsajevic, Rotman, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Cikalleshi (Dk. 58 Bertuğ Bayar), Eray Ataseven (Dk. 58 Aykut Çeviker), Onur Ayık (Dk. 76 Ergin Keleş)

Goller: Dk. 19 Erhan Çelenk, Dk. 39 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 78 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 İbrahim Halil Öner, Dk. 71 Mevlüt Çelik, Dk. 90 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Dk. 70 Rotman, Dk. 78 Vrsajevic (Akhisarspor)

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 25. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 yendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
Anahtar Kelimeler:
Akhisarspor Eskişehirspor Futbol TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

4 suçtan aranan ve 10 suç kaydı olan şüpheli polisten kaçamadı

4 suçtan aranan ve 10 suç kaydı olan şüpheli polisten kaçamadı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

İdlib şehitleri memleketleri Mersin'e getirildi

İdlib şehitleri memleketleri Mersin'e getirildi

Beşiktaş, iki hafta sonra kazandı

Beşiktaş, iki hafta sonra kazandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:25
Öğle
13:15
İkindi
16:23
Akşam
18:55
Yatsı
20:13

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Derman Eczanesi
Odunpazari
Ercan Eczanesi
Tepebasi
Millet Eczanesi
Odunpazari
Özden Eczanesi
Odunpazari
Toprak Eczanesi
Tepebasi
Yunusemre Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor

Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.