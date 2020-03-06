Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 29 ve 30. hafta maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29 ve 30. hafta maçlarının programı şöyle:
29. Hafta:
20 Mart Cuma:
19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21 Mart Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
14.00 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
22 Mart Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
30. Hafta:
3 Nisan Cuma:
19.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
4 Nisan Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor (Menemen İlçe)
19.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
5 Nisan Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor (Osmanlı)
16.30 Altınordu-Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)
6 Nisan Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Vefa)
19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)