YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

ADANA HABERLERİ  | 06.03.2020 21:28 | Son Güncelleme

Adanaspor: 1 - Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can Alp

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef (Dk. 13 Bagayoko), Özkan Taştemur, Uğurcan Yazğılı, Evren Korkmaz, Roni (Dk. 46 Mbilla), Celil Yüksel (Dk. 83 Utku Şen), Ahmet Dereli, Samican Keskin, Eze

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Hodzic, Malle, Mrsic (Dk. 90 Celal Emir Dede), Foxi (Dk. 74 Abdülkadir Kayalı), Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk. 58 Rahmi Anıl Başaran), Otoo

Goller: Dk. 40 Otoo (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 77 Hakan Çinemre (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Serdar Güncü, Dk. 47 Foxi, Dk. 84 Mrsic, Dk. 90+1 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 77 Hakan Çinemre (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında yapılan Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı 1-1 sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/
Anahtar Kelimeler:
Adanaspor Futbol TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Günay’dan şeker kotasına ilişkin açiklama

Günay’dan şeker kotasına ilişkin açiklama

Otomobil beton mikserine çarptı; 2 yaralı

Otomobil beton mikserine çarptı; 2 yaralı

İnegöl’de voleybol ve basketbol finalleri nefes kesti

İnegöl’de voleybol ve basketbol finalleri nefes kesti

Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi

Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Adana Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:36
Sabah
06:56
Öğle
12:55
İkindi
16:10
Akşam
18:44
Yatsı
19:58

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Emel Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Hastaneler Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Kozan'da "Çocuk Gelişimi" Semineri

Kozan'da "Çocuk Gelişimi" Semineri

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.