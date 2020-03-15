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Futbol: TFF 1. Lig

İZMİR HABERLERİ  | 15.03.2020 18:43 | Son Güncelleme

Ekol Göz Menemenspor: 2 - İstanbulspor: 2

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Cemil Tunç

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün (Dk. 76 Rasheed), Olatunbosun (Dk. 84 Murat Elkatmış), Mehmet Boztepe (Dk. 81 Samed Ali Kaya), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Domgjonas, Rıdvan Koçak

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Ali Dere, Onur Ergün, Oğuzhan Berber (Dk. 69 Rıdvan Şimşek), Etoga, Zafer Şensoy, Issah, Kağan Miray Bağış (Dk. 72 Eslem Öztürk), Tuncer Duhan Aksu (Dk. 77 Muhammed Enes Durmuş), Emir Gökçe

Goller: Dk. 9 Onur Ergün (Penaltıdan), Dk. 82 Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor), Dk. 31 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 89 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 59 Fatih Tekke (Teknik direktör), Dk. 90 Wellington (İstanbulspor), Dk.59. Cenk Laleci (Teknik Direktör) (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı Kartlar: Dk. 35 Olatunbosun, Dk. 57 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 54 Etoga, Dk. 54 Kağan Miray Bağış, Dk. 90+3 Onur Ergün (İstanbulspor)

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 28. haftasında Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor karşılaşması 2-2 sona erdi.

Maçın 59. dakikasındaki bir pozisyonun ardından tartışan Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci ve İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hakem Yasin Kol tarafından kırmızı kartla ihraç edildi.

Seyircisiz oynanan karşılaşmayı bazı taraftarlar evlerinin çatılarından izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekolgöz Menemenspor Futbol: TFF 1. Lig İstanbulspor

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