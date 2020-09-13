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Futbol: TFF 1. Lig

ADANA HABERLERİ  | 13.09.2020 21:10 | Son Güncelleme

Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık

Adanaspor: Karacic, Eren Keleş (Dk. 88 Ozan Papaker), Donkor, Tevfik Altındağ, Eren Korkmaz, Bagayoko (Dk. 88 Samican Keskin), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı, Canberk Dilaver, Roni (Dk. 78 Ömer Çiçek), Ozegovic (Dk. 67 Belem)

İstanbulspor: Halil Yiğit Yitmez, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 65 Levent Ayçiçek), Ali Dere, Onur Ergün, Cajic, Etoga, Issah (Dk. 46 Melih Kabasakal), Tuncer Duhan Aksu (Dk. 87 Emrecan Uzunhan), Diouf (Dk. 65 İbrahim Yılmaz), Kağan Miray Bağış (Dk. 46 Muhammed Enes Durmuş)

Gol: Dk. 52 Tevfik Altındağ (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Bagayoko, Dk. 55 Ozegovic, Dk. 9+6 Canberk Dilaver (Adanaspor), Dk. 31 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 89 Wellington (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Adanaspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

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Adana Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Akgün Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Deva Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
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