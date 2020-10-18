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Futbol: TFF 1. Lig

BURSA HABERLERİ  | 18.10.2020 21:22 | Son Güncelleme

Bursaspor: 3 - Balıkesirspor: 1

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ogün Kamacı

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Dk. 46 Ramazan Keskin), Recep Aydın (Dk. 82 Batuhan Kör), Burak Kapacak (Dk. 90 Furkan Emre Ünver), Ali Akman

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cumali Bişi, İsmail Yüksek (Dk. 87 Kağan Kayalı), Otoo, Kethevoama (Dk. 86 Celal Emir Dede), Ezeh (Dk. 46 Bilalli), Mrsic (Dk. 65 Serdar Güncü)

Goller: Dk. 12, Dk. 90+5 Ali Akman, Dk. 90+4 Batuhan Kör (Bursaspor), Dk. 32 Kethevoama (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Burak Kapacak, Dk. 65 Cüneyt Köz, Dk. 86 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 17 Cumali Bişi, Dk. 77 Batuhan İşçiler, Dk. 79 Otoo (Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor, Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

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