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Futbol: TFF 1. Lig

GİRESUN HABERLERİ  | 31.10.2020 15:51 | Son Güncelleme

Giresunspor: 0 - Ümraniyespor: 1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Emrah Ünal, Hakan Karabalcık

Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra (Dk. 90 Mehmet Taş), Hüsamettin Tut, Sadi Karaduman, Kerem Kalafat (Dk. 68 Hayrullah Bilazer), Nalepa, Uzodimma (Dk. 72 Erol Can Akdağ), Traore (Dk. 68 Serginho), Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu (Dk. 91 Yasin Ozan), Balde

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Glumac, Erkan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 71 Yusuf Emre Gültekin), Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 80 Muammer Deniz Taşkan), Hasan Batuhan Artarslan, Kevin Mayi (Dk. 80 Turgut Doğan Şahin), Zivkovic (Dk. 50 Hüseyin Çolak)

Gol: Dk. 22 Gökhan Süzen (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Traore, Dk. 51 Nalepa, Dk. 57 Hüsamettin Tut, Dk. 73 Balde, Dk. 89 Diarra (Giresunspor), Dk. 74 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 90 Ercan Coşkun (Ümraniyespor)

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

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Caner Eczanesi
Merkez
Çınarlar Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Saray Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
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