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Futbol: TFF 1. Lig

SAMSUN HABERLERİ  | 29.11.2020 21:20 | Son Güncelleme

Yılport Samsunspor: 2 - Tuzlaspor: 0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Kamil Çetin, Mehmet Ali Akkor

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 66 Rahman Buğra Çağıran), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 86 Ercan Yazıcı), Savicevic (Dk. 73 Plumain), Guido Koçer, Burak Çalık (Dk. 73 Gyasi), Nadir Çiftçi (Dk. 86 Oğuz Gürbulak)

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, Yohou, Yasin Güreler, Tarık Tekdal, Arif Morkaya (Dk. 63 Vedat Bora), Cajic, Patej Pucko (Dk. 63 Özgür Can Özcan), Gökcan Kaya, Samet Asatekin (Dk. 58 Ahmet Yazar), Rogerio

Goller: Dk. 15 Guido Koçer, Dk. 59 Yalçın Kılınç (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Arif Morkaya, Dk. 44 Tarık Tekdal, Dk. 64 Özgür Can Özgür (Tuzlaspor), Dk. 45 Erhan Kartal, Dk. 70 Yalçın Kılınç (Yılport Samsunspor),

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

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