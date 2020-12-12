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Futbol: TFF 1. Lig

BURSA HABERLERİ  | 12.12.2020 21:06 | Son Güncelleme

Bursaspor: 3 - Yılport Samsunspor: 0

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Utku Tunavelioğlu

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Batuhan Kör (Dk. 74 Çağatay Yılmaz), Özer Hurmacı, Burak Kapacak (Dk. 87 Ramazan Keskin), Ali Akman (Dk. 79 Ertuğrul Kurtuluş)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 46 Savicevic), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 65 Plumain), Gyasi, Gökhan Alsan (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz - Dk. 77 Oğuz Gürbulak), Guido Koçer (Dk. 46 Burak Çalık), Nadir Çiftçi

Goller: Dk. 20 ve 37 Batuhan Kör, Dk. 84 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 61 Özer Hurmacı (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Dk. 67 Erkam Reşmen (Yılport Samsunspor)

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Bursaspor, konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi.

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