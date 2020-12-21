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Futbol: TFF 1. Lig

GİRESUN HABERLERİ  | 21.12.2020 21:22 | Son Güncelleme

Giresunspor: 2 - Altınordu: 0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Hakan Karabalcık, Murat Tuğberk Curbay

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sergen Piçinciol, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş (Dk. 46 Uzodimma), Erol Can Akdağ, Sergio, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 80 Kerem Kalafat), Nalepa (Dk. 80 Traore), Balde (Dk. 90+1 Yasin Ozan)

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak (Dk. 70 Hüseyin Altuğ Taş), Furkan Metin (Dk. 46 Yusuf Can Esendemir), Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Burak İnce), Muzaffer Kocaer, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli (Dk. 61 Enis Destan)

Goller: Dk. 67 Uzodimma, Dk. 78 Hayrullah Bilazer (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Muzaffer Kocaer, Dk. 45+2 Furkan Metin (Altınordu), Dk. 84 Traore, Dk. 87 Erol Can Akdağ (Giresunspor)

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 15'inci haftasında Giresunspor, sahasında Altınordu'yu 2-0 yendi.

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