Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 28. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor'un bir alt lige düşmesi kesinleşti.
Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup:
TakımlarOGBMAYAVP -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. YILPORT SAMSUNSPOR28 23 4 1 64 11 53 73 2. MANİSA FK28 19 6 3 79 31 48 63 3. SANCAKTEPE FK28 16 4 8 51 23 28 52 4. HEKİMOĞLU TRABZON27 16 4 7 49 34 15 52 5. İNEGÖLSPOR28 13 6 9 41 30 11 45 6. AFJET AFYONSPOR28 13 4 11 47 30 17 43 7. TARSUS İDMAN YURDU28 14 1 13 45 39 6 43 8. PENDİKSPOR28 11 7 10 40 39 1 40 9. SARIYER28 11 7 10 34 33 1 40 10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR28 9 9 10 35 37 -2 36 11. ÇORUM FK28 11 3 14 36 42 -6 36 12. HACETTEPE28 11 2 15 37 48 -11 35 13. 1922 KONYASPOR28 9 6 13 38 45 -7 33 14. GMG KIRKLARELİSPOR27 8 9 10 25 39 -14 33 15. BAŞKENT AKADEMİ27 8 4 15 34 41 -7 28 16. AMED SPORTİF FAALİYETLER28 7 7 14 28 46 -18 28 17. GÜMÜŞHANESPOR27 7 4 16 31 54 -23 25 18. ŞANLIURFASPOR28 0 1 27 10 102 -92 -14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
- Kırmızı Grup:
TakımlarOGBMAYAVP ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. BANDIRMASPOR28 17 9 2 58 26 32 60 2. ANKARA DEMİRSPOR28 17 6 5 46 21 25 57 3. GMG KASTAMONUSPOR28 16 5 7 49 28 21 53 4. TUZLASPOR28 16 5 7 45 25 20 53 5. SAKARYASPOR28 15 9 4 36 21 15 51 6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR28 13 8 7 33 24 9 47 7. UŞAKSPOR28 14 5 9 43 34 9 44 8. VANSPOR FK27 12 5 10 44 31 13 41 9. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR28 12 5 11 30 32 -2 41 10. ERGENE VELİMEŞESPOR27 10 7 10 42 32 10 37 11. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR28 10 6 12 40 41 -1 36 12. SİVAS BELEDİYESPOR28 9 9 10 36 38 -2 36 13. BAYBURT ÖZEL İDARE28 10 5 13 30 40 -10 35 14. EYÜPSPOR28 8 5 15 25 39 -14 29 15. ETİMESGUT BELEDİYESPOR28 6 10 12 28 34 -6 28 16. NİĞDE ANADOLU28 5 2 21 28 52 -24 17 17. ELAZIĞSPOR28 5 4 19 18 59 -41 16 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR28 2 3 23 11 65 -54 6
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.