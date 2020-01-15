YURTHABER
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

RİZE HABERLERİ  | 15.01.2020 22:45 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Abdullah Durak), Vetrih, Samudio, Garmash (Dk. 60 Skoda), Boldrin, Oğulcan Çağlayan (Dk. 88 Orhan Ovacıklı)

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Donk, Linnes, Lemina, Seri (Dk. 78 Emre Mor), Ömer Bayram, Emre Akbaba (Dk. 88 Adem Büyük), Feghouli, Falcao (Dk. 77 Taylan Antalyalı)

Goller: Dk. 38 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 39 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 90+4 Boldrin ve Burak Albayrak (Çaykur Rizespor) Dk. 35 Marcao (Galatasaray)

RİZE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

38. dakikada sol kanattan kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Melnjak'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazda Boldrin'in bekletmeden gelişine vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

39. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası üzerinde Emre Akbaba sol ayağı ile plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

90+3. dakikada sol çaprazda Adem Büyük'ün kontrol ettikten sonra rakibinden sıyrılarak çevirdiği topa altı pas içerisinde Emre Mor boş pozisyonda dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maçın hakemi Halis Özkahya, VAR incelemesinin ardından Adem Büyük'ün faul yaptığına karar verdi ve golü iptal etti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Rize’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiRize’de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Rize’de Hayati İnanç konferansına yoğun ilgiRize’de Hayati İnanç konferansına yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Futbol Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Rize Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:04
Sabah
07:34
Öğle
12:32
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:46

Rize Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Hastaneler Eczanesi
Merkez
Karadeniz Eczanesi
Ardesen
Şifa Eczanesi
Cayeli
Deniz Eczanesi
Findikli
Coşkun Eczanesi
Kalkandere
Merkez Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.