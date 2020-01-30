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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.01.2020 21:08 | Son Güncelleme

Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

4 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

5 Şubat Çarşamba:

14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

6 Şubat Perşembe:

20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

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Futbol Program Ziraat Türkiye Kupası

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