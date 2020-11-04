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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.11.2020 20:03 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor: 5 - Yomraspor: 0 - Hes Kablo Kayserispor 4. tura yükseldi

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Emre Kargın, Egemen Savran, Çağrıcan Pazarcıklı

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Oğuzhan Çapar, Aziz Eraltay (Dk. 75 Emirhan Doğan), Muğdat Çelik, İlhan Depe (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), İlhan Parlak (Dk. 75 Talha Sarıarslan), Adem Doğan, Attamah, Ackah, Emre Demir (Dk. 62 Okan Acar), Alibec (Dk. 62 Zekeriya Kartal)

Yomraspor: Onur Bilgin, Mehmet Can Köse, Abdulkadir Öksüz, Erhan Şengül (Dk. 45 Uğur Kurt), Orhan Gülle (Dk. 88 Oğuzhan Ayaydın), Doğukan Öksüz (Dk. 45 Şenol Özyurt), Fatih Kıran (Dk. 80 Emre Yiğit), Samet Aydın, Ahmet Bilgin, Miraç Altıntaş (Dk. 80 Ömer Aydın), Ogün Özçiçek

Goller: Dk. 27 Yaw Ackah, Dk. 31 ve 37 Emre Demir, Dk. 45+1 Oğuzhan Çapar, Dk. 55 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 40 Abdulkadir Öksüz (Yomraspor)

KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Hes Kablo Kayserispor, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Yomraspor'u 5-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı.

27. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. İlhan Depe'nin pasını orta sahadan ceza sahası dışına kadar taşıyan Ackah'ın sert şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

31. dakikada sol kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında Muğdat Çeliğin sert şutunu defans uzaklaştıramadı. Kale çizgisine yakın Emre Demir'in dokunuşunda top ağlara gitti. 2-0.

37. dakikada Hes Kablo Kayserispor farkı 3'e çıkarttı. Ceza sahası içinde Attamah'ın topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Demir'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0.

45+1. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta kale direğinden dönen topu iyi takip eden Oğuzhan Çapar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0.

55. dakikada Hes Kablo Kayserispor farkı 5'e çıkarttı. Kayserispor'un ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta Alibec, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 5-0.

Karşılaşma, Kayserispor'un 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor 4. tura yükseldi.

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