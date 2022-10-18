Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Turgut Doman, Enes Biroğlu, Onur Gülter

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Manev, İsmail Çokçalış, Mustafa Kapı (Dk. 46 Gökhan İnler), Bjarnason, Yusuf Sarı (Dk. 62 Gökhan Töre), Arda Kurtulan (Dk. 46 Erhun Aksel Öztümer), Gulbrandsen (Dk. 62 Berk Yıldız), Dzyuba (Dk. 55 Assombalonga)

Adıyaman FK: Ahmet Çolak, Tevfik Doğukan Pala, Ömürcan Karaca, Ayberk Altan (Dk. 67 Salim İyik), Alihan Bel (Dk. 62 Çağrı Yağız Yasak), Kerem Hakan Vapurluoğlu, Haydar Deniz (Dk. 77 Yılmaz Daler), Nihat Koç (Dk. 67 Rüştü Hanlı), Yiğit Demir, Burak Gürler (Dk. 46 Göktan Işılak), İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 44 Yusuf Sarı, Dk. 59, 64 ve 74 Erhun Aksel Öztümer, Dk. 85 Gökhan Töre (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 18 Tevfik Doğukan Pala (Adıyaman FK),

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Adıyaman FK’yı 5-0 yenerek 4. tura yükseldi.

19. dakikada Dzyuba, savunma arkasına sarkan Gulbrandsen'e ara pası gönderdi. Kaleci Ahmet Çolak'la karşı karşıya kalan Gulbrandsen'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

44. dakikada Adana Demirspor'un merkezden geliştirdiği atakta Yusuf Sarı, yayın gerisinden çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

59. dakikada Adıyaman FK kalecisi Ahmet Çolak topu solundaki oyuncuya göndermek istedi ancak topu kapan Adana Demirsporlu Erhun Aksel Öztümer meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

64. dakikada Assombalonga'nın verdiği pasla Erhun Aksel Öztümer topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

67. dakikada kaleci Ahmet Çolak ile karşı karşıya kalan Assombalonga'nın vuruşunda, kaleci topu kornere çıkardı.

74. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Berk Yıldız ceza sahasına girerek topu çevirdi, kale önüne doğru gelen topa vuran Erhun Aksel Öztümer, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak, kendisinin 3'üncü, takımının 4. golüne attı: 4-0.

85. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta İsmail Çokçalış, yayın gerisindeki Gökhan Töre'ye pasını verdi. Gökhan Töre yayın sağından çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 5-0.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Adana Demirspor, 4. tura çıkan ekip oldu.



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