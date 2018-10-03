SPOR

Futbolcular her şeyin sorumlusunu Damien Comolli olarak gösteriyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.10.2018 09:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de sezona yapılan kötü başlangıç, Phillip Cocu’yu hedef adam haline getirdi. Ancak sarı lacivertli futbolcuların Samandıra’daki sohbetlerinde, her şeyin sorumlusu olarak vasat transferlere imza atan Damien Comolli gösteriliyor.

Futbolcular her şeyin sorumlusunu Damien Comolli olarak gösteriyor

Şampiyonlar Ligi’ne eleme turunda veda edildi, ligde 7 maçta 4 yenilgi alındı, Avrupa Ligi’nde gruba Dinamo Zagreb karşısında 4-1’lik hezimetle başlandı... Büyük bir krizin içinde olan Fenerbahçe’de teknik patron Phillip Cocu, hedef adam haline geldi. Yönetimin, Hollandalı hocadan istifa etmesini istediği bile öne sürüldü. Ancak kötü gidişin nedenleriyle ilgili olarak takım içerisindeki düşünce çok farklı.

'KALİTELERİ YETERSİZ'

Samandıra’da Sarı-Lacivertli futbolcuların kendi aralarında yaptığı değerlendirmelerde faturayı sportif direktör Damien Comolli’ye kestikleri iddia edildi! Oyuncular, Comolli’nin transferlerde büyük hatalar yaptığı görüşünde. Özellikle performanslarıyla çok eleştirilen Diego Reyes, Jailson ve Michael Frey gibi isimlerin Fenerbahçe kalitesinde olmadığı fikrinin, takım içerisinde yükses sesle dile getirildiği öne sürüldü.

(FANATİK)

PARTNERDavul-zurna kıyafetiDavul-zurna kıyafeti
Ali Koç'un Aykut Kocaman pişmanlığıAli Koç'un Aykut Kocaman pişmanlığı
Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırımYılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Comolli Phillip Cocu

En Çok Okunan Haberler

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Cengiz Ünder şov yaptı, Roma fark attı!

Cengiz Ünder şov yaptı, Roma fark attı!

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Ali Koç'un Aykut Kocaman pişmanlığı

Ali Koç'un Aykut Kocaman pişmanlığı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Futbolcular her şeyin sorumlusunu Damien Comolli olarak gösteriyor

Futbolcular her şeyin sorumlusunu Damien Comolli olarak gösteriyor

Ali Koç'un Aykut Kocaman pişmanlığı

Ali Koç'un Aykut Kocaman pişmanlığı

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Phillip Cocu: Görevimin başındayım

Phillip Cocu: Görevimin başındayım

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.